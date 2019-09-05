0553 313 94 23

Antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı’nın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder, Andorra ve Moldova maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:46
Antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı’nın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder, Andorra ve Moldova maçları aday kadrosundan çıkarıldı.


Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı’nda yer alan futbolcuların sağlık durumları hakkında bilgi verildi. Son yapılan antrenmanda sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder, aday kadrodan çıkarıldı.


Her iki alt baldırında da kas yaralanması bulunan Dorukhan Toköz’ün tedavisinde olumlu ilerleme kaydedildiği, ilerleyen günlerde takımla idmanlara başlamasının planlandığı ifade edildi.


Enes Ünal’ın sakatlandığının tamamen geçtiği açıklanırken, daha önce kulübünde tendinit teşhisi konulan, bu şekilde antrenman ve müsabakalara devam eden Ozan Tufan’ın, milli takım kampına katılışını takiben tedavisine devam edildiği ve oyuncu sağlığı göz önünde bulundurularak takımla idman yapması uygun görülmediği belirtildi.


Tedavi ve rehabilitasyon sürecini milli takım kampında geçirmek üzere Türkiye’ye gelen Okay Yokuşlu da kendisi için planlanan program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdürüyor.


Kampın ilk antrenmanında sol ayak bileğinden sakatlık geçiren Nazım Sangare’nin tedavisinde olumlu ilerlediği ve ilerleyen günlerde takımla idmanlara başlaması öngörüldüğü açıklandı.


Öte yandan Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir ve Ozan Kabak’ın sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım’ın Andorra ve Moldova maçları aday kadrosuna çağrılmadığı, Oğuzhan Özyakup’un ise kampın başlangıcında yapılan kontrol ve muayeneler neticesinde sakatlığının karşılaşmalara kadar düzelmeyeceği tespit edildiğinden aday kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vestel IFA'da akıllı teknolojilerini tanıttı
    1. Vestel IFA'da akıllı teknolojilerini..
    2. Türk askerinden Kosova’da eğitime destek
    3. Bozüyük’te "Okullarda Uyum Haftası..
    4. ABD’nin Husilerle görüştüğü ortaya..
    5. Sri Lanka'daki terör dalgası sonrası..
    6. Başkan Çakmak’tan, Kaftancıoğlu davası..
    7. Muş'ta gıda zehirlenmesi şüphesi
    8. New York borsası yükselişle açıldı
    9. Minik zabıtalardan Başkan Oprukçu’ya..
    10. Sinop’ta silahlı kavgada ölen..
    11. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    12. Dünya Boks Şampiyonası'na doğru
    13. Rusya'dan 'esir değişimi' mesajı!
    14. Pazaryeri’nin düşman işgalinden..
    15. Yunanistan Türkiye'nin restine cevap..
    16. Akdeniz'de sular ısındı! Türkiye'den..
    17. Netanyahu’nun Londra ziyareti protesto..
    18. Beton mikseri ile çarpışan motosiklet..
    19. Selaları susturmaya çalışan kaymakama..
    20. Bu da mutfak tüpü hırsızı
    21. Doğu'nun en büyük ilçelerinden Tatvan,..
    22. Acılı babadan HDP’ye: "Benim oğlum..
    23. Zonguldak’ta tetanozdan ölen 18..
    24. 16 yaşındaki çocuk motosiklet..
    25. Yozgat Çözüm Kolejinde uyum eğitimi..
    26. HDP'liler ile oturma eylemi yapan..
    27. İspanya "anlaşmasız Brexit"..
    28. Vali Kaymak: “Ovalarda bir milyon 200..
    29. Afyonkarahisar’da cephanelik şehitleri..
    30. Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor..
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?