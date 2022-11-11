Antep'te inşaat kazı alanında büyük patlama!

Antep'te inşaat temeli çalışması sırasında sebebi anlaşılmayan bir patlama meydana geldi. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Antep'te inşaat temeli çalışması sırasında meydana gelen patlamada, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi’nde bir inşaat alanında meydana geldi.

İddiaya göre inşaat temeli açmak için kazı yapılan alanda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle inşaat kazı alanından sıçrayan taş ve kaya parçalarının yoldan geçmekte olan bir otomobile isabet etmesi ile 2 kişi hafif yaralandı.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alıp yolu trafiğe kapattı.