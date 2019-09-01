Antalya'ya 8 ayda 10 milyondan fazla turist geldi

ANTALYA (AA) - "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, 8 ayda 188 ülkeden 10 milyon 765 bin 946 turist ağırladı.

AA muhabirinin Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, kente 1 Ocak - 31 Ağustos arasında 437 bin 615 yerli, 10 milyon 328 bin 331 yabancı turist geldi. Kente 8 ayda gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 17 oranında artışla toplamda 10 milyon 765 bin 946'ya ulaştı.

Antalya'yı en fazla Rus turistler tercih etti. Rusya'dan 8 ayda 3 milyon 865 bin 310 turist kentte tatil yaptı. İkinci sırada ise bir milyon 697 bin 824 turistle Almanya yer aldı.

Ayrıca, Ukrayna'dan 596 bin 645, İngiltere'den 530 bin 444, Polonya'dan da 400 bin 214 turist, Antalya'da tatil yapmayı tercih etti.

Bu arada, Antalya'ya ağustosta gelen turist sayısı 2 milyon 572 bin 21 olarak gerçekleşti. Bu rakamın 92 bin 888'ini yerli turist oluşturdu.

Geçen yıl yaklaşık 14 milyon turist ağırlayan Antalya'nın, bu yıl 16 milyon turist hedefini aşarak rekor kırması bekleniyor.



