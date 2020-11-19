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Spor Antalyaspor'dan TFF Tahkim Kuruluna tepki:
Spor

Antalyaspor'dan TFF Tahkim Kuruluna tepki:

"Futbolda adalet terazisinin eşit tutulduğuna olan inancımız zedelenmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 22:15:23 -
Antalyaspor'dan TFF Tahkim Kuruluna tepki:

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç ceza verilen futbolcu Adis Jahovic için yaptıkları itirazın Tahkim Kurulunca reddedilmesine tepki gösterdi.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, PFDK kararının Tahkim Kurulu tarafından onandığı kaydedilerek, "Futbolda adalet terazisinin eşit tutulduğuna olan inancımız zedelenmiştir." denildi.

Daha önce futbolcuları Sidney Sam ve Amilton Minervino'nun da kırmızı kart görerek 2'şer maç ceza aldıkları hatırlatılarak, şu görüşlere yer verildi:

"Doğru olduğuna inandığımız Amilton Minervino'nun cezası için itiraz bile etmedik. Ancak Sidney Sam gibi Adis Jahovic'te de saha içinde haksız cezalandırılmamızın ardından, hatayı telafi etmesini beklediğimiz Tahkim Kurulu da maalesef kararı onamıştır. Çok daha sert bir hareket nedeniyle 2 maç men edilen başka bir kulübün oyuncusunun cezası 1 maça indirilirken, bizim oyuncularımıza aynı iyi niyetin gösterilmemiş olması tam anlamıyla çifte standarttır. Tahkim Kurulunun, hangi gerekçeyle bu farklı kararları aldığı konusunda kamuoyuna açıklama yapmasını bekliyoruz."


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