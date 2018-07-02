Antalyaspor'dan Sanjin Prcic bombası!
Bonservis sorunu olmayan futbolculara yönelen Antalyaspor Bosnalı Sanjin Prcic' kanca attı.02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:46
SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor sürpriz bir isme yöneldi. Kırmızı beyazlı ekip son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'te forma giyen Bosnalı Sanjin Prcic'i gündemine aldığı iddia edildi. Prcic Bursaspor'unda gündeminde yer almıştı.
Prcic geçtiğimiz sezon 19 maçta Ligue 1’de Rennes forması giydi ve 1 gol 2 asistle oynadı.
KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR
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