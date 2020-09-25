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Spor Antalyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları
Spor

Antalyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları

Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Naldo, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 22:09:33 -
Antalyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Eylül Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'la sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı.

Akdeniz temsilcisi, taktiksel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Öte yandan, Antalyaspor Kulübünün 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladığı Brezilyalı defans oyuncusu Naldo, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

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