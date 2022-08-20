Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Antalyaspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan maç kadrosunda yer almayacak.
MUHTEMEL 11'LER
ANTALYASPOR: Boffin, Güray, Kudryashov, Ömer, Bünyamin, Soner, Fernando, Ghacha, Luiz Adriano, Ndao, Wright
TRABZONSPOR: Uğurcan, Eren, Hugo, Denswil, Larsen, Siopis, Trezeguet, Bakasetas, Dorukhan, Abdülkadir, Djaniny
STAT: Corendon Airlines Park
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN Sports