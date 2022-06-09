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Spor Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu transfer etti
Spor

Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu transfer etti

FT Antalyaspor, Göztepe’den ayrılan orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu’yu transfer etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 12:14:00 -
Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Göztepe forması giyen 31 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin, "Hoş geldin Soner Aydoğdu. Kulübümüz, Soner Aydoğdu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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