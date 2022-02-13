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Spor Antalyaspor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
Spor

Antalyaspor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

Antalyaspor maç sonucu | Süper Lig'in 25.haftasında Antalyaspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Antalyaspor-Karagümrük maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-02-13 17:18:00 -
Antalyaspor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig’de 25.hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

Antalyaspor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti?

Antalyaspor-Karagümrük maçı saat 16.00’da başladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

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