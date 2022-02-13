Antalyaspor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
Antalyaspor maç sonucu | Süper Lig'in 25.haftasında Antalyaspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Antalyaspor-Karagümrük maçı ne oldu?
Süper Lig’de 25.hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
Antalyaspor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
Antalyaspor-Karagümrük maçı saat 16.00’da başladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle devam ediyor.