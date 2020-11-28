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Spor Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır
Spor

Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

Kırmızı-beyazlı ekipte 1'i kart cezalısı 8 eksik bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-28 14:14:50 -
Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanında, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Antalyaspor kafilesinin, saat 15.00'te uçakla Erzurum'a hareket etmesi planlanıyor.

Antalyaspor'da, kart cezalısı Hakan Özmert ile sakatlıkları süren Serdar Gürler, Jean Armel Drole, Doğukan Sinik, Ruud Boffin, Dever Orgill, Sidney Sam ve Bünyamin Balcı, Erzurum deplasmanında forma giyemeyecek.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor maçını, hakem Ali Şansalan yönetecek.

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