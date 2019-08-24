Antalyaspor, Arjantinli santrfor Leschuk'u transfer etti

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Arjantinli futbolcu Gustavo Blanco Leschuk transferini duyurdu. Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Son olarak Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk kulübünde oynayan 1991 doğumlu Arjantinli futbolcu 4 yıl boyunca takımımızın formasını giyecek. Bonservisi ile transfer edilen Leschuk, santrfor mevkisinde oynuyor." Geçen sezon İspanya 2. Lig ekiplerinden Malaga'da forma giyen Gustavo Blanco Leschuk, 42 maçta 9 gol attı.

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