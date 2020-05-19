  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışması 2020 birincisi kim oldu?

Instagram'ın yeni özelliği kullanıma sunuldu

1 Milyon yazılımcı projesine nasıl kayıt olunur? Yazılımcı projesi hangi sitede?

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?
için kalan
Aktüel

Antalyalılar sitelerin bahçesini karnaval alanına çevirdi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde site sakinleri, 19 Mayıs’ı bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:26:25 -
Antalyalılar sitelerin bahçesini karnaval alanına çevirdi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde site sakinleri, 19 Mayıs’ı bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladı. Günün anlam ve önemine ilişkin marşların söylendiği kutlamada, meşaleler yakılıp konfetiler patlatıldı.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Muratpaşa ilçesine bağlı Güzolaba Mahallesi’ndeki Yuvamkent Sitesi bahçesinde kutlama yapıldı. Saat 21.00’i gösterdiğinde ellerinde Türk bayrakları ve ay yıldızlı tişörtleriyle bahçeye inen site sakinleri, saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Marş okunmasından sonra meşalelerin yakıldığı kutlamada, günün anlam ve önemine ilişkin marşlar da çalındı. Bazı vatandaşlar eğlenceli anları kameraya çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşırken, bazıları ise evlerinin ışıklarını kapatıp açarak kutlamaya destek verdi. Bazıları ise balkonlarından Türk bayrakları salladı. Kutlamaya yerleşik yaşayan Rus vatandaşları da katıldı. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kutlama sona erdi.



"İlelebet bize emanet"


Etkinliği düzenleyen Orhan Ünsü, “101. yılda 19 Mayıs’ı coşkuyla yaşıyoruz. Site olarak bu etkinliği ebedi olarak yaşatmak istedik. Vatandaşlarımız sosyal mesafeli şekilde kutlamaya çalıştık. Bu vatanı Atatürk bize emanet etti. İlelebet bu emaneti koruyacağız” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı