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Yerel Antalya’daki yangında flaş gelişme
Yerel

Antalya’daki yangında flaş gelişme

Antalya'da çıkan yangın 2 iş yerinde hasara yol açtı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 10:05:00 -
Antalya’daki yangında flaş gelişme

Antalya'nın Serik ilçesinde iş yerlerinde çıkan yangın söndürüldü.

Boğazkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki bir çarşıda bulunan Batur Alp Sıracı'ya ait butik işletmede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede iş yerinin bitişiğindeki Memet Mızrak'ın çanta dükkanına sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 saatte söndürülen yangında, iş yerleri kullanılamaz hale geldi.

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