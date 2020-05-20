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Antalya'da zillere basarak yardım isteyen kişinin ölüm sebebi belli oldu

Antalya'da gece yarısı apartman dairelerinin zillerine bastıktan sonra çıktığı binanın çatısından düşerek hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi. 33 yaşındaki gencin birlikte alkol aldığı arkadaşlarının kendisine zarar vereceği korkusuyla kaçıp, çatıdan diğer binaya geçmek isterken düştüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:57:00 - 2020-05-20 16:00:36
Antalya'da zillere basarak yardım isteyen kişinin ölüm sebebi belli oldu

Olay, 17 Mayıs gecesi Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Üzerinde eşofman altı ile tişört bulunan bir erkek, girdiği 8 katlı binada, daire zillerini çalarak, yardım istedi. Daire sahipleri, önce tanımadıkları kişiye kapıyı açmadı. Ardından duydukları gürültü üzerine dışarı çıktı. Yardım isteyen kişinin binanın önünde kanlar içinde yattığını gören bina sakinleri, durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kimliği belirsiz erkeğin yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

Soruşturma başlatan polis, parmak izinden, ölen kişinin Asım Ferhat K.(33) olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, Asım Ferhat K.'nin arkadaşlarıyla alkol aldığı, bir süre sonra çıkan tartışmada kendisine zarar verileceği korkusuyla girdiği apartmandaki dairelerin kapı zillerini çaldığı, çıktığı çatıdan diğer binanın çatısına geçmek isterken 8'inci kattan düşüp, yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Asım Ferhat K.'nin cenazesi, dün Uncalı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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