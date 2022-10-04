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Yerel Antalya'da yürekler ağza geldi
Yerel

Antalya'da yürekler ağza geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde ofis olarak kullanılan dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 17:31:00 -
Antalya'da yürekler ağza geldi

Çarşı Mahallesi Damlataş Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle daire kullanılmaz hale geldi.

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