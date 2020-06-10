  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 21:11:27 -
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdikleri bilgisine ulaşılan şüphelilerin bulunduğu bir otomobili Döşemealtı ilçesinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 18 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Otomobildeki şüpheliler Ü.Ç, B.K. ve Ü.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı