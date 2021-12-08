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Aktüel Antalya’da üniversite öğrencisini öldürün katilin psikolojik rahatsızlığı mı var?
Aktüel

Antalya’da üniversite öğrencisini öldürün katilin psikolojik rahatsızlığı mı var?

Antalya Valiliği, özel bir yurtta kalan üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un katleden katil zanlısı İ.G'nin hakkında açıklama yaptı. Peki Antalya’da üniversite öğrencisi neden öldürüldü? Antalya’da üniversite öğrencisini öldürün katilin psikolojik rahatsızlı mı var?

Yeniakit Publisher
2021-12-08 10:55:00 - 2021-12-08 11:09:52
Antalya’da üniversite öğrencisini öldürün katilin psikolojik rahatsızlığı mı var?

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İ.G. (38), 7 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u (18), henüz bilinmeyen nedenle yurdun yemekhanesinde öldürmüş, şüpheli olay yerinde gözaltına alınmıştı. Kan donduran vahşete ilişkin Antalya Valilliğinden açıklama yapıldı.

Antalya’da üniversite öğrencisini öldürün katilin psikolojik rahatsızlı mı var?

Valilikten yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u katleden şüpheli İ.G'nin, 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı ve olaydan 3 ay önce yurtta işe başladığı belirtildi. "27 Kasım 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konulduğu, 2 Mart 2020'de hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konulduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021'den sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir. Tahkikat çok yönlü devam etmektedir."

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