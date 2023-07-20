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Yerel Antalya’da trafik kazası: 3 yaralı
Yerel

Antalya’da trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-07-20 09:32:00 -
Antalya’da trafik kazası: 3 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Akseki-İbradı karayolu Çamlıyokuş mevkiinde meydana geldi. Akseki yönünden İbradı yönüne seyir halindeki 07 LJU 57 plakalı kamyonet, rampa aşağı inerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazayı görenler 112 acil servisi aradı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Serkan Kaya, Gökhan Kaya ve Adnan Güneş yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin yapmış oldukları ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

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