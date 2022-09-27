  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Antalya'da torbacı operasyonu: 4 tutuklama
Yerel

Antalya'da torbacı operasyonu: 4 tutuklama

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin torbacılara düzenlediği operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 15:56:00 -
Antalya'da torbacı operasyonu: 4 tutuklama

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde uyuşturucu maddelerin ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla Antalya'ya uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma başlatıldı.

22 Eylül tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muratpaşa ilçesinde yapılan operasyonda araç içerisinde bulunan E.K., H.Ö., Y.G. ve B.A. isimli şahısların üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan aramada araca gizlenmiş vaziyette daralı 1 kilo 325 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. E.K., H.Ö., Y.G. ve B.A. yakalanarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler E.K., H.Ö., Y.G. ve B.A. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23