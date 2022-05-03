  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Antalya'da şarampole devrilen kamyonetteki çocuk yaşamını yitirdi
Yerel

Antalya'da şarampole devrilen kamyonetteki çocuk yaşamını yitirdi

Antalya'da şarampole devrilen kamyonetteki bir çocuk yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 14:20:00 -
Antalya'da şarampole devrilen kamyonetteki çocuk yaşamını yitirdi

Sürücü Mehmet A., (47) kullandığı 07 AOA 982 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybederek, Gazipaşa ilçesi Kızılgüney Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki 8 yaşındaki Erva Buğlem Ç'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza yaralanan sürücü, yolcu Hanife A. (49), Yasemin Ç. (38), Ayşe İrem A. (17) ve Z.A. (5) ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Erva Buğlem Ç'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan ağır yaralanan Z.A'nın da Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay