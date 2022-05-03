Antalya'da şarampole devrilen kamyonetteki çocuk yaşamını yitirdi
Antalya'da şarampole devrilen kamyonetteki bir çocuk yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Sürücü Mehmet A., (47) kullandığı 07 AOA 982 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybederek, Gazipaşa ilçesi Kızılgüney Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Sağlık ekipleri, araçtaki 8 yaşındaki Erva Buğlem Ç'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kaza yaralanan sürücü, yolcu Hanife A. (49), Yasemin Ç. (38), Ayşe İrem A. (17) ve Z.A. (5) ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Erva Buğlem Ç'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan ağır yaralanan Z.A'nın da Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.