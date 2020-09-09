Antalya'da salça kovalarıyla uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenen 8 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da salça kovalarıyla uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda kokuya duyarlı narkotik dedektör köpeği "Karya"nın da katılımıyla arama yaptı.

Aramalarda, salça kovalarına gizlenmiş 6 kilo 520 gram metamfetamin bulundu.

Kamyonu kullanan N.G'yi gözaltına alan ekipler, operasyonu genişletti. Polis ekipleri, şüpheliyle bağlantıları tespit edilen 3 kişiyi daha Kepez Devlet Hastanesi yakınında düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüpheli kamyon şoförü N.G'nin Şelale Mahallesi'nde birlikte kaldığı B.İ'nin evinde de narkotik dedektör köpek "Toni"nin katılımıyla arama yapan ekipler, burada ise 5 kilo 500 gram eroin, hassas terazi, pompalı tüfek ve 32 fişek ele geçirdi.

Bu arada, uyuşturucuyu piyasaya sürdükleri ileri sürülen 4 şüpheli daha Zeytinköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.G. ve B.İ'nin de aralarında olduğu 8 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.