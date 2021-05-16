  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bozayının ağacın tepesinde beslendiği anlar kameraya yansıdı
İskoçya'dan işgalci katil İsrail'e Filistin protestosu
Antalya'da polisle şüpheliler arasında kovalamaca
Liverpool'dan Ozan Kabak kararı
Yerel Antalya'da polisle şüpheliler arasında kovalamaca
Yerel

Antalya'da polisle şüpheliler arasında kovalamaca

Antalya'da inşaatta hırsızlık yaptıklarından şüphelenilen şahıslarla polis arasında yaşanan kovalamaca karakolda bitti.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 16:36:00 -
Antalya'da polisle şüpheliler arasında kovalamaca

Antalya’da tam kapanmayı evlerinin balkonunda oturarak geçiren vatandaşların inşaattan hırsızlık yaptığını ileri sürdüğü 2 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Kovalamaca esnasında bir polis memuru koşarken dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. Yakalanan şüphelilerden biri inşaat alanında yattığını, diğeri ise çivi toplamak için geldiğini iddia ederek, birbirlerini tanımadıklarını savundu.

İlginç olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki 3 katlı bir bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tam kapanma nedeniyle evlerinin balkonunda oturan vatandaşlar, inşaatı devam eden bir binada şüpheli hareketlerde bulunan bir kağıt toplayıcısını polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekiplerin araştırma yaptıkları sırada isminin Hakan G. (27) olduğu öğrenilen şüpheli kağıt toplayıcısı kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında bir polis memuru koşarken dengesini kaybedip kolunun üzerine düştü. Diğer polis memurları ise kaçan şüpheliyi çok uzaklaşamadan yakaladı. İnşaatta incelemelerini sürdüren ekipler, bir şüpheliyi de beton üzerinde uzanırken buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ekip otosunda birbirlerini tanımadıklarını ileri sürdü. Şüphelilerden Hakan G., “Ben buraya çivi toplamaya geldim” diyerek kendini savunurken, ismi öğrenilemeyen diğer şüpheli de “Burada yatıyordum, benim alakam yok. Ben bu arkadaşı tanımıyorum” dedi.

2 şüpheli polis merkezine, kovalamacada kolundan yaralanan polis memuru ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kundakçı siyonistler canlı canlı yakmaya kalktı
Dünya

Kundakçı siyonistler canlı canlı yakmaya kalktı

Filistinlilere yönelik İsrail saldırıları tüm vahşeti ile devam ediyor. Siyonistler içinde Filistinlilerin bulunduğu binayı ateşe verdi...
Erbil'den İsrail açıklaması! 'Cennetlik olurum'
Gündem

Erbil'den İsrail açıklaması! 'Cennetlik olurum'

Siyonist İsrail'in Filistinlilere zulmüne dünya sessiz kalırken geçirdiği hastalık nedeniyle sakat kalan Mehmet Ali Erbil'den destek geldi. ..
İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı! Tuğçe Kazaz'dan dobra dobra açıklamalar: Beni linç edenlere kendimi alkışlatmayı da bilirim
Medya

İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı! Tuğçe Kazaz'dan dobra dobra açıklamalar: Beni linç edenlere kendimi alkışlatmayı da bilirim

Hristiyanlıktan İslam'a nasıl yöneldiğini ve hakikatlere nasıl ulaştığını anlatan eski manken Tuğçe Kazaz, kendisini linç etmeye çalışanlara..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay