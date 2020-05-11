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Yerel

Antalya'da parkta ceset paniği! Öldü sanılan adam hastaneye kaldırıldı

Antalya'da kimliği belirsiz 70 yaşlarında bir adam, parkta hareketsiz halde yatarken bulundu. İlk bakışta öldüğü düşünülen yaşlı adamın yaşadığı anlaşılınca ambulansla hastaneye götürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:01:00 - 2020-05-11 13:19:44
Antalya'da parkta ceset paniği! Öldü sanılan adam hastaneye kaldırıldı

Olay, Muratpaşa ilçesi eski sanayide öğle saatlerinde meydana geldi. Sanayi içerisindeki parkta 70 yaşlarında bir kişinin ağzında maske ile hareketsiz yattığını görenler 112'yi aradı. Yanında cep telefonu bulunan adamın nabzını ölçen vatandaşlar, öldüğünü düşündü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gelen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği adamın yaşadığı belirlenince ambulansla hastaneye götürüldü.

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