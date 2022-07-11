  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Antalya'da ormanda ateş yakanlara para cezası
Gündem

Antalya'da ormanda ateş yakanlara para cezası

Antalya'nın Serik ilçesinde yasak olduğu halde ormanda ateş yakan 4 kişiye 4 bin 648 TL ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 11:45:00 -
Antalya'da ormanda ateş yakanlara para cezası

Yangınlarından son dönemde büyük zarar gören ormanları korumak için denetimler her zamankinden daha da sıkılaştırıldı.

Özellikle güney kıyılarında denetimler ve yasaklar artırıldı.

İHA'nın haberine göre Antalya'nın Serik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kozan mahallesindeki Kral Havuzu çevresinde önleyici devriye görevlerine bayramda da devam ediyor.

4 bin 648 TL para cezası

Bu çalışmalar çerçevesinde, orman yangınları nedeniyle ateş yakmanın yasak olduğu bölgede ateş yaktığı tespit edilen; S.K.(25), B.K.(16), N.N.T.(16), M.E.(28), N.B.(28), V.E.(30), S.E.(26), B.E.(19) 8 şahsa suçüstü yapıldı.

8 şahsa 5326 Sayılı Kanunun 32. Maddesi (emre aykırı davranış) muhalefetten tutanak tanzim edilerek 4 bin 648 TL idari yaptırım uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sas

komedi gibi ceza vermişler ceza dediğin caydırıcı olmalı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23