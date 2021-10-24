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Yaşam Antalya'da korkutan orman yangını!
Yaşam

Antalya'da korkutan orman yangını!

Antalya'nın Serik ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 16:18:00 -
Antalya'da korkutan orman yangını!

Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi Uçarsu Şelalesi mevkiinde öğleden sonra başladı. Dağlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler sevk edildi

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda söndürme aracı gönderildi.

Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Ekiplerin karadan müdahale etmekte zorlandığı yangına havadan helikopterler ile müdahale ediliyor.

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