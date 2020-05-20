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Antalya'da kaybolan 79 yaşındaki kişi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:58:35 -
Antalya'da kaybolan 79 yaşındaki kişi bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki kişi, jandarma ve AKUT ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Tekke Mahallesi'nde yaşayan ve akli dengesi bozuk olduğu belirtilen Kadir T'nin (79) evde olmadığını fark eden yakınları, yaşlı adamdan bir süre haber alınamaması üzerine durumu dün akşam saatlerinde jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile AKUT ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 20 kişilik ekip, Kadir T'nin evinin çevresinden başlatılan arama çalışmasını mahallenin kırsalında sürdürdü.

Ekipler, boş bir arazide yatan Kadir T'ye ulaştı. Sağlık kontrolünden geçirilen Kadir T, akrabalarına teslim edildi.

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