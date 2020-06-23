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Aktüel

Antalya'da kasa hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 17:10:03 -
Antalya'da kasa hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde içinde para ve ziynet eşyaları bulunan çelik kasanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evden içinde 100 bin lira, 2 çek, 2 senet, 2 çek koçanı, altın yüzük, küpe ve kolye bulunan çelik kasayı çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdikleri öne sürülen Y.G, L.G, K.G. ve M.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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