Antalya'da karne faciası:16 yaşındaki çocuğun acı sonu!
Gündem

Antalya'da karne faciası:16 yaşındaki çocuğun acı sonu!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Antalya'da karne faciası:16 yaşındaki çocuğun acı sonu!

Muratpaşa ilçesinde karne almak için okula giden iki lise öğrencisinin bindiği motosiklet, virajı alamayarak refüje çarptı. Kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, arkadaşı ağır yaralandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde acı olay...

Kaza, Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında yaşandı.

Kazada karne almak için yola çıkan iki lise öğrencisinin motosiklet yolculuğu faciayla sonuçlandı.

REJLÜFE ÇARPTI

Karne törenine yetişmek isteyen Hasan D. ile arkadaşı Oğuzhan Y. S., motosikletle cadde üzerinde seyir halindeyken viraja hızla girince kontrolü kaybetti.

Savrulan motosiklet refüje çarparak durabildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Motosikletten fırlayan iki öğrencinin ayakkabıları ve montları etrafa saçılırken, olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 öğrenciyi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİĞİ SIRADA YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazaya karışan öğrencilerden Hasan D. ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğuzhan Y.S.'nin tedavisinin hastanede sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

