Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı; aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 108 fişek ve 43 gram kubar esrar ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 5 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet tabanca fişeği ve 43 gram kubar esrar bulundu. Aramalarda ayrıca 1 adet esrar öğütücü, 1 adet hassas terazi, 2 adet bilgisayar ve 7 adet cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.