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Aktüel

Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 191 sürücüye ceza kesildi

Denetimlerin görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 12:07:15 -
Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 191 sürücüye ceza kesildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da havadan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 191 sürücüye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent trafiğinin düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla havadan denetimler gerçekleştirildi.

Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak ve park etmek gibi ihlallerin kontrol edildiği denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 191 sürücüye para cezası uygulandı.

Ekiplerin helikopter ve drone ile gerçekleştirdiği denetimlerin görüntüleri, basın mensuplarıyla paylaşıldı.

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