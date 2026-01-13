Antalya'da gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde gece saat 23.45 sıralarında iki katlı bir gecekondunun giriş katından dumanlar yükseldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bir odadaki kanepenin yandığını tespit ederek müdahalede bulundu.

Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, kanepe üzerinde hareketsiz yatan ve henüz kimliği belirlenemeyen 60’lı yaşlardaki bir erkeğin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

EV SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında üst katta bulunan 67 yaşındaki ev sahibi Ali H., yoğun dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye sevk edildi.

Çevre sakinlerinin beyanına göre hayatını kaybeden şahsın evde kiracı olarak ikamet ettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.