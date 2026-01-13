  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu'nun her adımı savaşı tetikliyor Ekrem’in İBB’deki adamı Ali Kıdık THY’ye iftira atınca uçuş yasağı aldı İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu? Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi İran’dan gözdağı! En ufak saldırıda vuracakları noktaları açıkladı Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi? Gökçek: Yavaş, Ankara'nın geleceğini müteahhit kârına kurban etti! AB, Rusya ile görüşmeler yürütmek zorunda kalacaklarını kabullendi Putin itirafı Trump, FED başkanını tehdit etmişti! Powell hakkında soruşturma başlatıldı İsrail'in gazına gelen terör örgütünün aklını alan açıklama
Yerel Antalya'da gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Antalya'da gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Antalya'da gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir gecekondunun giriş katında çıkan yangında, evde bulunan bir kişi yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde gece saat 23.45 sıralarında iki katlı bir gecekondunun giriş katından dumanlar yükseldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bir odadaki kanepenin yandığını tespit ederek müdahalede bulundu.

Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, kanepe üzerinde hareketsiz yatan ve henüz kimliği belirlenemeyen 60’lı yaşlardaki bir erkeğin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

EV SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında üst katta bulunan 67 yaşındaki ev sahibi Ali H., yoğun dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye sevk edildi.

Çevre sakinlerinin beyanına göre hayatını kaybeden şahsın evde kiracı olarak ikamet ettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Esenyurt’ta çıkan yangın söndürüldü! 600 işçinin kaldığı bina küle döndü!
Esenyurt’ta çıkan yangın söndürüldü! 600 işçinin kaldığı bina küle döndü!

Gündem

Esenyurt’ta çıkan yangın söndürüldü! 600 işçinin kaldığı bina küle döndü!

Aşırı sıcaklar sonrası orman yangını alarmı! O ülke diken üstünde
Aşırı sıcaklar sonrası orman yangını alarmı! O ülke diken üstünde

Dünya

Aşırı sıcaklar sonrası orman yangını alarmı! O ülke diken üstünde

Bursa'da lodosun körüklediği yangında ilginç anlar! Dünya yansa umurunda değil! Alevler içinde sigara keyfi
Bursa'da lodosun körüklediği yangında ilginç anlar! Dünya yansa umurunda değil! Alevler içinde sigara keyfi

Yaşam

Bursa'da lodosun körüklediği yangında ilginç anlar! Dünya yansa umurunda değil! Alevler içinde sigara keyfi

Bursa'da 7 katlı otelde yangın! 8 kişi yaralandı
Bursa'da 7 katlı otelde yangın! 8 kişi yaralandı

Yerel

Bursa'da 7 katlı otelde yangın! 8 kişi yaralandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23