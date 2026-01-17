  • İSTANBUL
Yerel Antalya'da feci kaza: Kamyon çöp kamyonunu devirdi!
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Antalya’nın Alanya ilçesinde D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı belediyeye ait çöp kamyonu devrildi. Kazada 1’i ağır 3 işçi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Devrilen kamyonun altında kalan elektrikli motosiklette kimsenin bulunmaması ise facianın önüne geçti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö.’nün kullandığı 07 ASJ 492 plakalı Alanya Belediyesine ait çöp kamyonu, D-400 karayolundan sağ tarafa dönmek istediği sırada, aynı güzergahta seyir halinde bulunan G.D. idaresindeki 09 AIC 924 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çöp kamyonu yol kenarında bulunan alt geçit demirlerine çarparak durabildi. Kaza sırasında yol kenarında bulunan 07 AUN 880 plakalı elektrikli motosiklet ise devrilerek çöp kamyonunun altında kaldı. Elektrikli motosiklette kimsenin bulunmaması faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada çöp kamyonu sürücüsü H.Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, çöp kamyonun içerisinde bulunan belediye personelleri M.G. ve H.Ü. de yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Sürücü H.Ö’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza sonrası yolda temizlik çalışması yapılırken, polis ve jandarma ekipleri tarafından trafik güvenliği sağlandı. Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar, çevrede bulunan bir otelin iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

