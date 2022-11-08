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Yerel Antalya'da dehşet! 5. kattan poşetin içinde bebek atıldı
Yerel

Antalya'da dehşet! 5. kattan poşetin içinde bebek atıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yeni doğan bir bebek 5. kattaki evin penceresinden poşet içerisinde atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 14:54:00 -
Antalya'da dehşet! 5. kattan poşetin içinde bebek atıldı

Konaklı Mahallesi 19. Sokak'ta bir apartmanın 5. katından poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin düştüğünü görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatan jandarma, ismi öğrenilmeyen Gürcü uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı.

Bebeğin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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