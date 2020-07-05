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Aktüel

Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-05 19:37:19 -
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde hava ve karadan müdahale edilen orman yangını söndürüldü.

Sinan Hoca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 20 yangın işçisi ve 6 teknik personel yangına müdahale etti.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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