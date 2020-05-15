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Antalya'da bir kişi arazisinden geçtiğini öne sürdüğü yolu trafiğe kapattı

Kargıcak Mahalle Muhtarı Muammer Asiltürk: - "Bu yol 56 yıldır kullanılıyor, yolun bir an önce açılması lazım"

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:37:37 -
Antalya'da bir kişi arazisinden geçtiğini öne sürdüğü yolu trafiğe kapattı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, 56 yıl önce tarlasına yapıldığını öne sürdüğü yolu, istimlak bedeli ödenmediği gerekçesiyle trafiğe kapattı.

İlçede yaşayan A.S, Kargıcak Mahallesi'ndeki bin 54 metrekarelik tarlasının bir bölümünün yol yapımı sırasında kullanıldığını iddia ederek Alanya Belediyesine dava açtı.

Bilirkişi incelemesinin ardından Sarı, istimlak bedelinin ödenmediğini, zararının karşılanmadığını öne sürerek Karagedik mevkisinde tarlasından geçen yolu, güvenlik şeridi ve tel örgüyle trafiğe kapattı.

Kargıcak Mahalle Muhtarı Muammer Asiltürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım ve turizmle iç içe olan bölgede yer alan yolun vatandaşların ve turistlerin kullandığını söyledi.

Arsa sahibinin tapusu olduğunu iddia ederek yolu kapattığını anlatan Asiltürk, "Kapatabilir ama keşke bilgi verseydi biz de önlem alsaydık. Bunu kendisine ilettim. Alanya Belediyesini bilgilendirdiğini söyledi. Ancak belediyeden bize bir şey gelmedi." dedi.

Belediyeyle çözüm arayışına girdiklerini aktaran Asiltürk, tarlanın hemen yanında yeni yol için çalışmalara başlanacağını belirtti.

Yolun 1964'te açıldığını hatırlatan Asiltürk, "Bu yol 56 yıldır kullanılıyor, yolun bir an önce açılması lazım. Yerel halkın yanı sıra buraya gelen turistler ve kamyoncular için burası çok önemli." diye konuştu.

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