Antalya'da başıboş köpek dehşeti!
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülürken bir başıboş köpek vakası da Antalya'da yaşandı.
Öğle saatlerinde bir çocuk beslediği köpek tarafından eli ısırılarak yaralandı. Sokak köpeği kendisini beslemeye çalışan çocuğun elini parçalamaya çalıştı.
Korku dolu anlar yaşayan küçük çocuk köpeğin saldırısından son anda kurtularak kaçmayı başardı.
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