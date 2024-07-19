  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Antalya'da başıboş köpek dehşeti!
Gündem

Antalya'da başıboş köpek dehşeti!

Yeniakit Publisher
2024-07-19 23:49:00 - 2024-07-20 00:56:04

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülürken bir başıboş köpek vakası da Antalya'da yaşandı.

Öğle saatlerinde bir çocuk beslediği köpek tarafından eli ısırılarak yaralandı. Sokak köpeği kendisini beslemeye çalışan çocuğun elini parçalamaya çalıştı.

Korku dolu anlar yaşayan küçük çocuk köpeğin saldırısından son anda kurtularak kaçmayı başardı.

Başıboş köpek sorununun çözümünde sona doğru!
Başıboş köpek sorununun çözümünde sona doğru!

Gündem

Başıboş köpek sorununun çözümünde sona doğru!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nevşehir'de başıboş köpek kazası!
Nevşehir'de başıboş köpek kazası!

Gündem

Nevşehir'de başıboş köpek kazası!

Bu kaçıncı vaka! Başıboş köpekler hayvanları parçaladı
Bu kaçıncı vaka! Başıboş köpekler hayvanları parçaladı

Gündem

Bu kaçıncı vaka! Başıboş köpekler hayvanları parçaladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23