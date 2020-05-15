  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Aktüel

Antalya'da balon balığı yiyen 3 kişi zehirlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:52:23 -
Antalya'da balon balığı yiyen 3 kişi zehirlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da yedikleri balon balığından zehirlenen 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hükümdar Akbay, Nedim Derbek ve Ali Akgül, Kızılsaray Mahallesi'nde seyyar satıcıdan aldıkları balığı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Çeşitli hastanelere kaldırılan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Akbay, yaptığı açıklamada, seyyar satıcının fileto şeklinde sattığı balığı levrek sandığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise balon balığının tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Yurt dışında balon balığından ölüm vakaların olduğunu vurgulayan Gökoğlu, "Balon balığının tam üreme dönemi, toksin miktarı artar. Dolayısıyla çok daha zehirleyici oluyor. Balon balığından zehirlenme vakasını duydum, dikkat etmek gerekiyor. Balon balığını bazen ayırt edemezsiniz. Kesinlikle bildiğiniz yerlerden balık alın." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı