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Yerel Antalya'da baba cinneti: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Yerel

Antalya'da baba cinneti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde iddiaya göre cinnet getiren baba, 2 çocuğunu ve eşini av tüfeği ile öldürdü. Aynı silahla intihar eden şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 08:05:00 -
Antalya'da baba cinneti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, Bozdoğan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, O.M. getirdiği cinnetin ardından av tüfeği ile 3 yaşındaki kızına ve 7 aylık oğluna ve eşine ateş etti. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 çocuğun ve annelerinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı tüfekle intihar eden şahsın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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