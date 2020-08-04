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Aktüel

Antalya'da 3 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 15:24:03 -
Antalya'da 3 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya-Denizli kara yolu Koçantı Köprüsü mevkisinde, Ferhat Çakır yönetimindeki 07 RE 961 plakalı otomobil, Cemil Duran'ın kullandığı 20 U 4932 plakalı otomobil ve Orhan Çetin idaresindeki 07 GGD 49 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Çakır, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Saadet Çetin, Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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