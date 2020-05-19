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Antalya ve Muğla'da Kadir Gecesi evlerde ekran başında idrak edildi

Kovid-19 nedeniyle evlerinden çıkamayanlar, müftülüklerin canlı yayınlarıyla kutsal geceyi geçiriyor

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:16:33 -
Antalya ve Muğla'da Kadir Gecesi evlerde ekran başında idrak edildi

ANTALYA (AA) - Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilere gidemeyen halk, Kadir Gecesi'ni müftülüklerin sosyal medyadan yaptığı canlı yayınları takip ederek ve evlerinde dua ederek kutladı.

Antalya'da, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi için düzenlenen organizasyonda İl Müftüsü Osman Artan, Şarampol Camisi imamı Muharrem Evece ve Balbey Camisi imamı İsmail Uçan sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı canlı yayınlar yaptı.

Kent sakinleri, Kur'an-ı Kerim okunan, dua edilen ve ilahilerin seslendirildiği yayınları evlerinden takip etti. Evlerinde namaz kılan vatandaşlar dualara da eşlik etti.

Müftülüğün düzenlediği Recep Çil Camisindeki "Kur'an-ı Kerim'in mesajı insanın kadri kıymeti" konulu sohbet etkinliği de sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Muratpaşa İlçe Müftüsü Kuddusi Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, din görevlilerinin camilerden düzenlediği ve canlı yayınlanan etkinlikleri vatandaşların gece boyunca takip edebileceğini bildirdi.

Uysal, "Kadir Gecesi'ni evlerinde kalan vatandaşlarımız en iyi şekilde layıkıyla idrak edebilecekler. Bunun müftülüğümüzün öncülüğünde din görevlilerimiz çalışıyor." ifadesini kullandı.

- Muğla

Muğla'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerin kapalı olması nedeniyle İl Müftüsü İbrahim Öcüt tarafından müftülüğün sosyal medya hesaplarında canlı yayın yapıldı.

Öcüt, Kadir Gecesi'nin ve rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanın içinde yer aldığını kaydetti.

Kur'an-ı Kerim'in ramazan ayında indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde indirildiğini ifade eden Öcüt, evde kalan vatandaşlara bu gece Kur'an-ı Kerim okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kentte Kadir Gecesi nedeniyle bazı camilerde Kur'an-ı Kerim okunması ve edilen dualar din görevlilerinin ve müftülüğün sosyal medya hesaplarından yayınlandı.




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