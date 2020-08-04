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Aktüel

Antalya sahillerinde bayram sonrası sakinlik yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 14:28:33 -
Antalya sahillerinde bayram sonrası sakinlik yaşandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Kurban Bayramı tatili süresince sahillerde yaşanan yoğunluk, tatilin bitişiyle yerini sakinliğe bıraktı.

Hava sıcaklığının 35, nem oranının yüzde 55, deniz suyunun 30 derece ölçüldüğü Antalya'da, vatandaşlar serinlemek için dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarında denize girdi.

Bayram süresince yaşanan yoğunluğun azaldığı sahillerde güneşlenen ve denize girenlerin çoğunun maske takmadığı ancak sosyal mesafeye riayet ettikleri dikkati çekti.

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