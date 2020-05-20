  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olmak ister misiniz?

Fazilet ve ibret tabloları

Bal tefsiri kıssası

Mevlana Hazretleri dünya hayatını neye benzetiyor?

Hz. Ebubekir'in üç vasfı
için kalan
Aktüel

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çocuklar güneşli havanın keyfini çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:22:34 -
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çocuklar güneşli havanın keyfini çıkardı

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, getirilen 4 saatlik serbestlikle, bir hafta aradan sonra yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Antalya'da saat 11.00'den itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentteki parkları doldurdu. Park ve yeşil alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oyunlar oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Aileler de çocukların mutlu oldukları anları, cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Annesiyle parka gelen 8 yaşındaki Almila Demir, yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

- Muğla'da valilik bahçesi çocuklarla şenlendi

Muğla Valisi Esengül Civelek, Kovid-19 tedbirleri kapsamında istisna uygulamasıyla sokağa çıkan çocuklar için Valilik bahçesini açtı.

Burada çocuklarla bir araya gelen Civelek, onlara trafik eğitimi kitapları ve çeşitli hediyeler dağıttı. Evde kalan çocuklara sabır gösterdikleri için teşekkür eden Civelek, maske kullanılmasını ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

Marmaris'te çocuklar aileleriyle bisiklet sürdü, kaykay kullandı. Bazı mahallelerdeki ara sokaklarda ise çocukların aileleriyle yürüyüş yaptığı görüldü. Polis ve zabıta ekipleri yoğunluk oluşan bölgelerde sosyal mesafe uyarısında bulundu.

İlçede geçen hafta çocuklar için açılan meydan, plaj ve sahildeki yürüyüş yollarına girilmesine bu kez izin verilmedi. Sahil ve plajlardaki parklar da kapalı tutuldu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde de çocuklar sahilde yürüyüş yaptı ve bisiklete bindi. Polis ekipleri, burada da çocukları ve aileleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

- Isparta ve Burdur

Isparta'da yeşil alanlara koşan çocuklar, parklarda oynayıp, güzel havanın tadını çıkardı. Aileleriyle ve arkadaşlarıyla parka gelen çocuklar salıncağa bindi, kaydıraktan kaydı. Sosyal mesafeye uyduğu gözlenen çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

Burdur'da özellikle park ve bahçelerde aileleriyle koşup oyunlar oynayan çocuklar, yoğunluk oluşturdu. Maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak parklardaki oyun alanlarını dolduran çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı