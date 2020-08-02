Antalya KYK yurtları Antalya GSB

ÖSYM 2020 üniversite tercih tarihlerini 6-14 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Binlerce aday 2020 YKS sonuçlarında elde ettiği başarı sıralamasına göre üniversite tercihini yapacak. Adaylar ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzunda yer alan üniversite bölüm taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ve üniversite özel şartlarını araştırırken bir yandan da yurtlar da araştırılıyor. Özel yurt ücretleri cep yaparken üniversite yurt konusunda KYK devlet yurtlarını tercih edecekler KYK yurt adreslerini, KYK yurtları üniversiteye ne kadar uzaklıkta? KYK yurt iletişim bilgileri ile KYK yurt ücretlerini de sorgulamakta. Peki Antalya KYK yurtları nerede? İşte kygm.gsb.gov.tr yurt müdürlükleri Antalya KYK yurtları adresleri.

ALANYA KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(242) 514-09-87, 0(242) 538-78-06

Faks: 02425387809

Adres :: A BLOK : Oba Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No:56 Alanya/ANTALYA - B BLOK : Oba Mahallesi Yüzbaşıoğlu Sokak No:8 Alanya/ANTALYA -

ALANYA KYK TERKEN HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : -

Faks: 0(242) 513-3024

Adres :: A-B BLOK SARAY MAH. YUNUS EMRE CAD. HANCI İBRAHİM SOK. NO:4 ALANYA-ANTALYA C BLOK KIZLARPINARI MAH. ÇEKİCİOĞLU SOKAK NO:11 ALANYA ANTALYA

KORKUTELİ KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(242) 643-3700, 0(242) 643-3701

Faks: 02426433702

Adres :: UZUNOLUK MAH. 1555 SK NO: 4 BALLIK MEVKİİ (YENİ MYO YANI) KORKUTELİ/ANTALYA

KUMLUCA KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : -

Faks: 0242-8870782

Adres :: ELLİNCİ YIL MAH. AFET EVLERİ SOK. NO:60-A KUMLUCA-ANTALYA (A-B-C KIZ BLOK ) KASAPÇAYIRI MAH.DEMİRCİ TEPESİ NO:4 KUMLUCA ANTALYA (D ERKEK BLOK)

MANAVGAT KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(242) 742-11-72

Faks: 0(242) 742 11 73

Adres :: Emek Mah. 3053 Sok. No: 1 Manavgat ANTALYA

MANAVGAT ŞELALE KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(242) 742-18-34

Faks: 0242 7421830

Adres :: MESLEK YÜKSEK OKULU YANI EMEK MAHALLESİ 3042 SOKAK NO:5 MANAVGAT/ANTALYA

ŞEHZADE KORKUT KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : -

Faks: 0

Adres :: PINARBAŞI MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI NO:888 KONYAALTI/ANTALYA

MURATPAŞA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(242) 227-2923, 0(242) 227-2930

Faks: 02422272921

Adres :: PINARBAŞI MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:888 KONYAALTI/ ANTALYA

AHMET HAMDİ AKSEKİ KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(242) 227-53-20

Faks: 02422275358

Adres :: Kültür Mah. 3805 Sk. No: 6 Kepez - Antalya

AKDENİZ KYK YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(242) 226-20-00, 0(242) 226-20-03

Faks: 02422262011

Adres :: AKDENİZ ÜNİV. KAMPÜSÜ DUMLUPINAR BULVARI PINARBAŞI MAHALLESİ

ELMALILI HAMDİ YAZIR KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(242) 227-8085, 0(242) 227-8086

Faks: 02422278078

Adres :: PINARBAŞI MAHALLESİ DUMLUPINAR CADDESİ NO:456/2 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUSÜ KONYAALTI ANTALYA