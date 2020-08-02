Antalya KYK yurtları Antalya GSB
Antalya KYK yurt sorgulama üniversite tercihleri döneminde merak edilen konuların başında gelmekte. Antalya KYK yurtları nerede var? Üniversite tercihleri yapacaklar seçtikleri üniversite ve bölümlerin bulunduğu illerde Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB Kredi Yurtlar Kurumu KYK yurt adreslerini araştırmaya başladı. Üniversite tercihini Antalya’daki üniversiteleri seçmek isteyenler Antalya KYK yurtları, Antalya GSB KYK yurdu nerede olduğu merak ediliyor. Antalya KYK yurtları erkek, Antalya devlet yurdu kız ve Antalya KYK yurtları iletişim bilgileri yine adaylar tarafından sorgulanmakta. İşte Antalya GSB, Antalya KYK yurtları yurt sorgulama.
ÖSYM 2020 üniversite tercih tarihlerini 6-14 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Binlerce aday 2020 YKS sonuçlarında elde ettiği başarı sıralamasına göre üniversite tercihini yapacak. Adaylar ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzunda yer alan üniversite bölüm taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ve üniversite özel şartlarını araştırırken bir yandan da yurtlar da araştırılıyor. Özel yurt ücretleri cep yaparken üniversite yurt konusunda KYK devlet yurtlarını tercih edecekler KYK yurt adreslerini, KYK yurtları üniversiteye ne kadar uzaklıkta? KYK yurt iletişim bilgileri ile KYK yurt ücretlerini de sorgulamakta. Peki Antalya KYK yurtları nerede? İşte kygm.gsb.gov.tr yurt müdürlükleri Antalya KYK yurtları adresleri.
ALANYA KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(242) 514-09-87, 0(242) 538-78-06
Faks: 02425387809
Adres :: A BLOK : Oba Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No:56 Alanya/ANTALYA - B BLOK : Oba Mahallesi Yüzbaşıoğlu Sokak No:8 Alanya/ANTALYA -
ALANYA KYK TERKEN HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : -
Faks: 0(242) 513-3024
Adres :: A-B BLOK SARAY MAH. YUNUS EMRE CAD. HANCI İBRAHİM SOK. NO:4 ALANYA-ANTALYA C BLOK KIZLARPINARI MAH. ÇEKİCİOĞLU SOKAK NO:11 ALANYA ANTALYA
KORKUTELİ KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(242) 643-3700, 0(242) 643-3701
Faks: 02426433702
Adres :: UZUNOLUK MAH. 1555 SK NO: 4 BALLIK MEVKİİ (YENİ MYO YANI) KORKUTELİ/ANTALYA
KUMLUCA KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : -
Faks: 0242-8870782
Adres :: ELLİNCİ YIL MAH. AFET EVLERİ SOK. NO:60-A KUMLUCA-ANTALYA (A-B-C KIZ BLOK ) KASAPÇAYIRI MAH.DEMİRCİ TEPESİ NO:4 KUMLUCA ANTALYA (D ERKEK BLOK)
MANAVGAT KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(242) 742-11-72
Faks: 0(242) 742 11 73
Adres :: Emek Mah. 3053 Sok. No: 1 Manavgat ANTALYA
MANAVGAT ŞELALE KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(242) 742-18-34
Faks: 0242 7421830
Adres :: MESLEK YÜKSEK OKULU YANI EMEK MAHALLESİ 3042 SOKAK NO:5 MANAVGAT/ANTALYA
ŞEHZADE KORKUT KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : -
Faks: 0
Adres :: PINARBAŞI MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI NO:888 KONYAALTI/ANTALYA
MURATPAŞA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(242) 227-2923, 0(242) 227-2930
Faks: 02422272921
Adres :: PINARBAŞI MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:888 KONYAALTI/ ANTALYA
AHMET HAMDİ AKSEKİ KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(242) 227-53-20
Faks: 02422275358
Adres :: Kültür Mah. 3805 Sk. No: 6 Kepez - Antalya
AKDENİZ KYK YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(242) 226-20-00, 0(242) 226-20-03
Faks: 02422262011
Adres :: AKDENİZ ÜNİV. KAMPÜSÜ DUMLUPINAR BULVARI PINARBAŞI MAHALLESİ
ELMALILI HAMDİ YAZIR KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(242) 227-8085, 0(242) 227-8086
Faks: 02422278078
Adres :: PINARBAŞI MAHALLESİ DUMLUPINAR CADDESİ NO:456/2 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUSÜ KONYAALTI ANTALYA