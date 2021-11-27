Antalya Derbisi'nde üç gol!
Süper Lig'in 14. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Antalya Stadyumunda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Antalyaspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Süper Lig'in 14. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Antalya Stadyumunda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Antalyaspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 40'ta Bünyamin, 68'de Mukairu ve 90'da Floranus attı.
Antalyaspor, bu galibiyetin ardından puanını 18 yaparak 11. sıraya çıktı. Alanyaspor ise 24 puanla 4. sırada kaldı.