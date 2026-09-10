Antalya Büyükşehir ekipleri Aksu ve Serik'te yangın hasarını yerinde tespit ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aksu'ya bağlı Yeşilkaraman ile Serik'e bağlı Sarıabalı mahallelerinde yangından zarar gören ev, ahır, sera ve tarım alanlarındaki hasarı yerinde tespit ediyor.

İtfaiye, ASAT, Tarımsal Hizmetler, Sosyal Hizmetler, Veteriner İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol ile Fen İşleri daire başkanlıkları başta olmak üzere çok sayıda personel ve araç, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla sahada çalışıyor. Ekipler iki mahallede vatandaşları ziyaret ederek yangında zarar gören ev, ahır, sera, sera ekipmanları, tarım arazileri, hayvan, yem ve samanları tek tek kayıt altına alıyor.

Aşevi bölgede 24 saat kesintisiz çalıştı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte yangından etkilenen vatandaşlarla birebir görüşerek ihtiyaçlarını belirliyor. Büyükşehir Belediyesi Aşevi de yangın bölgesinde 24 saat kesintisiz hizmet vererek vatandaşlara ve bölgede görev yapan personele sıcak yemek ulaştırıyor.

Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, hem Serik hem de Aksu'da ev incelemeleri yaptıklarını açıkladı. Talay, "Birebir vatandaşlarımızla temas ediyoruz. 24 saat kesintisiz olarak aşevimiz çalıştı. Hem personele hem de bölgedeki vatandaşlarımıza yemek dağıtımı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Şube Müdürü, "Vatandaşlarımıza temas edip ihtiyaçlarını tespit ederek her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Narenciye bahçeleri ve zeytin fidanları hasar gördü

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Erdost Eroğlu, Serik'te meydana gelen yangın nedeniyle sahada hasar tespit çalışması yürüttüklerini ifade etti. Eroğlu, "Yangında zarar gören seralarımız, tarım arazilerimiz, hayvanlarımız, yem ve samanların tutanaklarını tuttuk. En kısa zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize, üreticilerimize destekte bulunacağız" diye konuştu.

Eroğlu, "Narenciye bahçeleri, zeytin fidanları, yem, saman ve sera naylonları hasar görmüş durumda" diyerek en kısa zamanda ellerinden gelen tüm desteği sağlayacaklarını söyledi.

"Gece saat 11 gibi haber geldi"

Yangında evi, seraları ve fidanları zarar gören Sarıabalı Mahallesi sakini Ayşe Ateş, o geceyi şöyle anlattı: "Annem ve babamın evi yandı. Gece saat 11 gibi haber geldi. Gelinceye kadar evimiz yanmıştı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Seralarımız, fidanlarımız yandı."

Yeşilkaraman Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Bayram Dikmen ise "Balya, saman, yemlerimiz yandı. Evimizin bazı bölümleri yandı" dedi.