Annesini kesip yedi: İçime şeytan girdi
Annesini kesip yedi: İçime şeytan girdi

Annesini kesip yedi: İçime şeytan girdi

ABD'de yaşayan 26 yaşındaki bir adam, kendisine uyumasını söyleyen annesini bıçakla öldürüp yediğini itiraf etti. Kendini "İçime şeytan girdi" diye savunan adam, "birinci derece cinayet"ten suçlu bulundu.

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Eric Leif Jordahl, annesi Rosalie Johnson'ı öldürdüğünü ve ardından da vücut parçalarını yediğini itiraf etti.

23 Temmuz 2020'de Jordahl ailesinin Sherburne County'deki evinde meydana gelen olayda iddiaya göre Jordahl, kendisine uyumasını söyleyen annesine saldırdı.

Amerikan medyasına göre saldırgan annesini bıçakla öldürdü. Sabah saatlerinde eve gelen baba Andrew Jordahl, oğlunu garajda kanlar içinde buldu. Jordahl'ın babasına "İçime şeytan girdi, annemi yedim" dediği aktarıldı.

PARÇA PARÇA YEMİŞ

Polis ekipleri olay sonrası yaptıkları incelemede evin pek çok yerinde kadına ait vücut parçaları buldu. Mutfak masasında da doku parçaları ve kasap bıçağı bulunduğu bildirildi.

62 yaşındaki Johnson'ın cansız bedeni ise yatak odasında bulundu. Kadının yüz ve baş bölgesinde ağır yara izleri olduğu belirtildi.

AVUKATI SUÇSUZ SAYILMASINI İSTEDİ

Jordahl perşembe günü görülen duruşmada birinci derece cinayetten suçlu bulundu. ABD'de birinci derece cinayetten suçlu bulunanlar otomatik olarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor.

Ancak Jordahl'ın avukatlarının, "akıl sağlığı bozuk" olduğu gerekçesiyle müvekkillerinin suçsuz sayılması için savunma yapacağı bildirildi.

 

