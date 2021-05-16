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Yerel Annesini baltayla katledip polisi yaralayan cani etkisiz hale getirildi
Yerel

Annesini baltayla katledip polisi yaralayan cani etkisiz hale getirildi

Giresun’da annesini öldürdüğü baltayla, kardeşi ve 2 polisi de yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 17:27:00 -
Annesini baltayla katledip polisi yaralayan cani etkisiz hale getirildi

Giresun'un Bulancak ilçesinde, annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan şüpheli, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Annesini baltayla öldürdü

Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan T.A, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Şükriye A'yı baltayla öldürdü.

Kardeşlerini ve polisleri de yaraladı

T.A. daha sonra baltayla saldırdığı kardeşi H.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçlerine de saldıran zanlı, 2 polis memurunun yaralanmasına neden oldu.

Yaralı polis memuru ateş açtı

T.A, bu sırada yaralı polis memurlarından birisinin açtığı ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

 

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