Annesini baltayla katledip polisi yaralayan cani etkisiz hale getirildi
Giresun’da annesini öldürdüğü baltayla, kardeşi ve 2 polisi de yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde, annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan şüpheli, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Annesini baltayla öldürdü
Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan T.A, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Şükriye A'yı baltayla öldürdü.
Kardeşlerini ve polisleri de yaraladı
T.A. daha sonra baltayla saldırdığı kardeşi H.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçlerine de saldıran zanlı, 2 polis memurunun yaralanmasına neden oldu.
Yaralı polis memuru ateş açtı
T.A, bu sırada yaralı polis memurlarından birisinin açtığı ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti.
Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.