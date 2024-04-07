  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hakan Ural neden “Murat Kurum çok büyük farkla kazanacak” dediğini açıkladı: Son 10 günde olan oldu

Gelecek hafta başbakan seçilmesi bekleniyor! Böyle seslendi: Eylemlerinizden iğreniyoruz

Türkiye'ye vermedikleri savaş uçakları başlarına bela oldu: Gurur kaynağıydı, baş ağrısı oldu

Filistin'deki zulüm İsrail'i yakmaya başladı! 100 bin gösterici sokaklara döküldü

Vay uyanıklar vay! CHP'nin Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kayınpedere çalışmış

Kandil uzlaşısının sağlandığı Esenyurt'ta ilk icraat: İşçileri SMS ile kovdular!

Türkiye’nin AKKA'dan çekilmesi ne anlama geliyor?

CHP'nin belediyecilik anlayışı! Erdal Beşikçioğlu'nun ilk icraati Behzat Ç.'yi çekmek olacak

Çin otomotiv sektöründe bazı otomobil markaları iflas sürecine girdi bile: Birbirine havlu atıyor!

Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'daki İsrail protestosuyla ilgili açıklama! Emniyet görevlileri açığa alındı
Yerel Annelik böyle bir şey! Yavrularını bakın nasıl korudu
Yerel

Annelik böyle bir şey! Yavrularını bakın nasıl korudu

Yeniakit Publisher
2024-04-07 09:17:00 -

Adıyaman’da gece saat 00.00’dan itibaren başlayan yaklaşık 2 saat süren yıldırım ve şimşek çakması kentte geceyi aydınlattı. Sokak köpeğinin yavrularını korumak için onları tek tek taşıması ise kameralara yansıdı.

Adıyaman’ın doğu ve kuzey bölgelerinde etkili olan şimşekler geceyi aydınlattı.

Gece geç saatte başlayan ve yaklaşık 2 saat kadar etkili olan gök gürültüsü ve şimşek çakması beraberinde yağmuru getirdi.

Şimşekler nedeniyle ortaya çıkan gök gürültüsünün yüksek sesi ve yağmur nedeniyle bir sokak köpeği yavrularını korumak için yerlerini değiştirdi.

Anne köpeğin yavrularını güvenli yere taşıması kameralara yansıdı.

Anne köpek 6 adet yeni doğmuş yavrusunu tarladan alarak, bir evin balkonunun altına taşıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meteorolojik tahminlere göre, Adıyaman’da önümüzdeki haftanın yağışlı ve gök gürültülü geçmesi bekleniyor.

Süt kuzuları, onlarca koyun arasında annelerini kokularından tanıyarak ayırt ediyorlar.
Süt kuzuları, onlarca koyun arasında annelerini kokularından tanıyarak ayırt ediyorlar.

Yerel

Süt kuzuları, onlarca koyun arasında annelerini kokularından tanıyarak ayırt ediyorlar.

Mersin’de aile faciası! Anne ile oğul evde, baba araçta yanarak öldü! Ekipler çalışma başlattı
Mersin’de aile faciası! Anne ile oğul evde, baba araçta yanarak öldü! Ekipler çalışma başlattı

Yerel

Mersin’de aile faciası! Anne ile oğul evde, baba araçta yanarak öldü! Ekipler çalışma başlattı

Zeka oyunları öğrenen anneler evde çocuklarına rakip oldu
Zeka oyunları öğrenen anneler evde çocuklarına rakip oldu

Kadın - Aile

Zeka oyunları öğrenen anneler evde çocuklarına rakip oldu

Seküler vicdansızlar sizi! Acılı eşten katilin annesi Eylem Tok'a ibretlik sözler
Seküler vicdansızlar sizi! Acılı eşten katilin annesi Eylem Tok'a ibretlik sözler

Gündem

Seküler vicdansızlar sizi! Acılı eşten katilin annesi Eylem Tok'a ibretlik sözler

Yahudi aktivist: Annem İsrail'den utanç duyarak öldü!
Yahudi aktivist: Annem İsrail'den utanç duyarak öldü!

Dünya

Yahudi aktivist: Annem İsrail'den utanç duyarak öldü!

Anne adayları dikkat! Bayramda bu hataları yapmayın
Anne adayları dikkat! Bayramda bu hataları yapmayın

Sağlık

Anne adayları dikkat! Bayramda bu hataları yapmayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23