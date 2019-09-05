Annelere destek çığ gibi büyüyor

Hasan Türkmen Ankara

Evlatları HDP tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP’nin kapısına dayandı. Ailelere desteğini, HDP’ye de tepkisini dile getiren STK temsilcileri ve siyasetçiler, Akit’e konuştu... Eski Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı, şunları dile getirdi:

Hacire Ana, Kürt ‘Jan Dark’tır

“Diyarbakır başta olmak üzere o bölgelerdeki belediyeler, dağa kaçırmakta vasıta oldular. Milletin, esnafın kepenklerini kapatıyorlardı. Maskeli adamlar esnafa giderek, ‘Dükkanınızı kapatacaksınız. Yoksa yakarız’ diyorlardı. Yıllarca bu şekilde terör estirdiler. Ama şu anda Kürt anası, dağa kaçırılan, teröre kurban edilen çocukların Amerika için öldüğünü biliyor. Meselenin Kürt meselesi olmadığını çok net bir şekilde gördüler. Hacire Akar, Kürt Jan Dark’ıdır. Bu göstermiş olduğu dirayet, halkın tehdide, zulme ve ölüme karşı direnişinin bir simgesi olarak ortaya çıktı. HDP’liler Diyarbakır’a bile giremeyecekler.”

HDP’nin bitişinin adıdır

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da şunları ifade etti: “Kaç gündür Diyarbakırlı aileler, HDP’nin önünde eylem yapıyor. Annelerimiz HDP’ye baskı uyguluyor, HDP ise kapılarını kapatarak kaçmaya çalışıyor. Artık Kürt kardeşlerimiz, HDP/PKK’nın ne olduğunu öğrendiler. O yüzden bu konuda mağdur olan bütün vatandaşlarımızın mutlaka bu tür eylemlere destek vermeleri gerekiyor. Biz de sivil toplum kuruluşları olarak yanlarında duracağız. Bunlar HDP’nin son çırpınışları. Bu HDP’nin bitişinin adıdır.”

Mazlum-Der Genel Başkanı Ramazan Beyhan ise, şu değerlendirmede bulundu: “18 yaşındaki çocukları bu şekilde istihdam etmek, savaş suçu olarak kabul ediliyor. PKK’nın Irak’taki bileşenleri, bu konuda Birleşmiş Milletler’e söz verdi. Annelerin çocuklarını talep etmesi, tabii ki çok insani ve anlaşılan bir şeydir.”