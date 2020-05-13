‘Anneler Günü’ hediyeleri rötar yaptı

Koronavirüs tedbirleri olduğundan e ticaret üzerinden yürüyen, 10 Mayıs Anneler Günü siparişleri, ürünlerin tedarikleri ve kargo firmalarının denetlenmemesi sebebiyle günlerdir teslim edilmiyor. E-ticaret ve moda sitelerinde alınan ürünlerin stoktan satışta olmaması ve tedarik şartlarının zorlaşması yüzünden parası alınan ürünlerin yüzde 50’sinin en erken 1 hafta sonra kargoya teslim edilmeleri dikkat çekiyor. Diğer taraftan kargo şirketlerinin de artan iş yüküne cevap veremeyerek, teslimatları en az 3 gün geciktirmeleri bütün planları bozdu. Konu sosyal medyada tartışmaya açıldı. Hediyeleri halen ulaşmayan alıcılar şikayette bulundu. Bu aksaklıklar ile alakalı olarak ise tüketiciler, kime şikayetçi olacaklarını bilemiyorlar.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında alışverişlerin büyük kısmı online platformlara kaydı. Bu alanda hizmet veren e-ticaret siteleri aldıkları siparişleri kargoya teslim etmekte büyük problemler yaşıyor. Alıcılar, 15 günü aşan teslimat sürelerine sosyal medyadan isyan ediyor.

Geride bıraktığımız 10 Mayıs Anneler Günü için sipariş edilen hediyelerde de tam bir hüsran yaşanıyor. Kargo şirketlerinde yoğunluğun da etkilediği duruma isyan eden vatandaşlar, sosyal medyada halen annelerine aldıkları hediyelerin ulaşmamasından dolayı serzenişte bulunuyor. Kullanıcıların alışveriş yaptıkları e-ticaret platformunu sert bir dille eleştirdikleri görülüyor. Ticaret Bakanlığı’nın e ticaret uygulamalarını daha yakından mercek altına almasını isteyen vatandaşlar, mevcut olmayan malın satışına müsaade edilmemesi gerektiğine işaret ediyorlar. Bu arada kargo firmalarının da kapasite artışına gitmeyerek, yüzde 40 artan iş yükünü aynı ekip ile sürdürme konusunda ısrarcı olması hizmet kalitesini düşürüyor.